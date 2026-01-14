СМИ: кемеровские власти до сих пор не связались с родителями погибших младенцев

SHOT: власти Кузбасса до сих пор не связались с родителями умерших младенцев

Власти Кемеровской области якобы до сих пор не вышли не связь с родителями младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Им не предложили помощь от руководства региона и местного Минздрава», — сказано в посте.

В медучреждении продолжаются следственные мероприятия.

До этого глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что комиссия займется оценкой работы службы родовспоможения и проведет разбор всех случаев в роддоме №1 в Новокузнецке.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

