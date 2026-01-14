У России есть уникальный потенциал для противодействия даже одновременному развертыванию всех 11 авианосных ударных групп Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом сообщают аналитики китайского портала NetEase.

По их мнению, РФ — единственное государство, способное нанести неприемлемый ущерб благодаря ядерному паритету, передовым неядерным вооружениям и выгодному географическому положению.

В статье отмечается, что стратегическое сдерживание Российской Федерации основывается на мощном ядерном арсенале, современных системах доставки, включая гиперзвуковое оружие, и высокоточных противокорабельных средствах. Дополнительным фактором авторы публикации называют протяженную и трудноблокируемую береговую линию, особенно в Арктике.

По мнению NetEase, именно эта асимметричная модель сдерживания формирует основу оборонительной мощи РФ, что делает масштабный морской конфликт с Россией «очень рискованным».

