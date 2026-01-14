Европа из-за своей неконкурентоспособности в долгосрочной перспективе неизбежно вернется к сотрудничеству с Россией после завершения СВО. Об этом в интервью RT заявил высказал профессор МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков.

По его оценке, европейские элиты утратили суверенитет и не способны конкурировать с США и Китаем. Безруков отметил, что Европа проигрывает из-за открытых границ, отсутствия контроля над миграцией и нехватки физических ресурсов для экономики.

«Я верю, что Европе от нас деваться некуда, потому что мы ее часть. Европа оказалась на этом историческом этапе слабой. Она слаба тем, что ее элита плыла по течению и не задавала себе ключевых вопросов, она не была суверенной», — сказал эксперт.

Безруков прогнозирует два сценария: либо к власти в европейских странах придут силы, не рассматривающие Россию как врага (как в Словакии или Венгрии), либо наступит период холодной войны. Однако в итоге, уверен он, стороны снова сблизятся из-за взаимной экономической и культурной близости.

Как писало издание The European Conservative, лидеры Европы готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее спецпредставитель Путина заявил о всеобщем распаде в ЕС.