Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости политики

Бывший разведчик предрек возврат Европы к сотрудничеству с Россией

Экс-разведчик Безруков: Европе некуда деваться от России
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа из-за своей неконкурентоспособности в долгосрочной перспективе неизбежно вернется к сотрудничеству с Россией после завершения СВО. Об этом в интервью RT заявил высказал профессор МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков.

По его оценке, европейские элиты утратили суверенитет и не способны конкурировать с США и Китаем. Безруков отметил, что Европа проигрывает из-за открытых границ, отсутствия контроля над миграцией и нехватки физических ресурсов для экономики.

«Я верю, что Европе от нас деваться некуда, потому что мы ее часть. Европа оказалась на этом историческом этапе слабой. Она слаба тем, что ее элита плыла по течению и не задавала себе ключевых вопросов, она не была суверенной», — сказал эксперт.

Безруков прогнозирует два сценария: либо к власти в европейских странах придут силы, не рассматривающие Россию как врага (как в Словакии или Венгрии), либо наступит период холодной войны. Однако в итоге, уверен он, стороны снова сблизятся из-за взаимной экономической и культурной близости.

Как писало издание The European Conservative, лидеры Европы готовятся к восстановлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее спецпредставитель Путина заявил о всеобщем распаде в ЕС. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620035_rnd_2",
    "video_id": "record::4568e202-ff2c-4b73-a7ac-b52b17c0daa5"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+