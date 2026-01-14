Размер шрифта
Новости. Общество

Все магазины закрылись в одном из сел Пермского края

В оставшееся без магазинов пермское село Серегово обещали прислать автолавку
Александр Вильф/РИА «Новости»

В селе Серегово на севере Пермского края закрылись два последних магазина, сообщили местные жители в паблике «Подслушано Чердынь» в VK.

По их словам, теперь населению — а это в основном пожилые люди — приходится ездить за покупками в райцентр.

«Нашим властям до этого дела нет!» — пожаловался автор поста. После этого ситуацию прокомментировала Анна Батагова — глава Чердынского муниципального округа, в состав которого входит Серегово. На своей странице в VK она признала, что единственный «торговый объект» села закрылся незадолго до новогодних праздников.

По словам Батаговой, произошла неувязка: владевший магазином частный предприниматель по закону не обязан сообщать окружным властям о превращении работы, поэтому они узнали об этом от сельской старосты, причем 29 декабря. Потом начались долгие праздничные выходные, на протяжении которых решить проблему не удалось.

Накануне, 13 января, Батагова встретилась с директором муниципального предприятия «Чердынь-Хлеб» Мариной Ефимовой и договорилась, чтобы в Сергово дважды в неделю, по вторникам и пятницам, приезжала автолавка со свежим хлебом и другими товарами первой необходимости.

Численность села Серегово по данным за 2021 год составляла 555 человек. Этот населенный пункт известен тем, что рядом с ним проводится ежегодный этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы» — продолжение проекта «Сердце Пармы», основанного автором одноименного романа Алексеем Ивановым.

Ранее в русских магазинах Будапешта закончился майонез.

