Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Следователи установили все этапы подготовки теракта в «Крокусе»

Бастрыкин: СК установил все этапы подготовки теракта в Крокусе
Екатерина Штукина/РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России установили все этапы подготовки теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«Это преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России. Следствием установлены все этапы планирования, подготовки и совершения теракта», — сказал он.

Накануне в Москве 2-й Западный окружной военный суд начал допрашивать одного из четырех главных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600.

Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее террорист из «Крокуса» пожаловался на грубое задержание.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27620065_rnd_2",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+