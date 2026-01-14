Следователи установили все этапы подготовки теракта в «Крокусе»

Сотрудники Следственного комитета России установили все этапы подготовки теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС.

«Это преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России. Следствием установлены все этапы планирования, подготовки и совершения теракта», — сказал он.

Накануне в Москве 2-й Западный окружной военный суд начал допрашивать одного из четырех главных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 149 человек, пострадали более 600.

Причиненный ущерб составил около 6 млрд руб. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее террорист из «Крокуса» пожаловался на грубое задержание.