Новости. Общество

Вынесен приговор подростку, ворвавшемуся с молотком в школу в Курске

СК: подростка, ворвавшегося с молотком в школу в Курске, осудили за терроризм
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 17-летнему подростку, который ворвался в школу в Курске с молотком и пытался поджечь здание. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Установлено, что 10 января 2025 года подросток, являясь участником запрещенного в России террористического движения, разместил в сети файл с призывом к совершению терактов. В этот же день он ворвался в здание школы №54 города Курска, разбив молотком стекло входной двери, и попытался совершить поджог.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе за участие в деятельности террористической организации и покушение на совершение теракта. В ходе следствия была доказана его виновность, в частности, заключением судебной лингвистической экспертизы и показаниями свидетелей. Молодого человека приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на три года.

До этого стало известно, какое наказание ждет подростка, который ворвался с ножом в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — 10-летний ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По словам адвоката Вадима Багатурия, подросток может получить до десяти лет лишения свободы за совершенное преступление. Если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение, добавил эксперт.

Ранее суд в Туве арестовал подростка, ударившего ножом сверстника.

