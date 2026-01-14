Размер шрифта
Новости. Общество

Троих мужчин, изнасиловавших школьницу в Екатеринбурге, отправили за решетку

В Екатеринбурге обвиняемых в изнасиловании школьницы отправили за решетку
Суды Свердловской области

В Екатеринбурге избрали меру пресечения троим мужчинам, обвиняемым в изнасиловании 15-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Ленинский районный суд заключил под стражу Эдуарда Шафикова, Эльнура Гаана и Николая Силова. Мужчины обвиняются в преступлении, предусмотренном п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ — изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору. Все трое будут находиться под арестом до 11 марта.

Инцидент произошел в Академическом районе. Несовершеннолетняя после ссоры с опекунами ушла из дома — когда школьница была на улице, ее заметил мужчина и отвел в квартиру. Спустя некоторое время он привел двух друзей — они изнасиловали девушку.

Фигурантами уголовного дела стали 23-летний безработный Эдуард, его 26-летний друг, уроженец Нижних Серег, судимый за хранение наркотиков и кражу, и 25-летний Николай, также имеющий судимость за кражу. Все трое живут в районе Уралмаш.

