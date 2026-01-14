Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Исследование показало, что 5-минутные каждодневные прогулки продлевают жизнь

The Lancet: 5-минутные каждодневные прогулки продлевают жизнь
Hanna Yeremchuk/Shutterstock/FOTODOM

Добавление всего пяти минут физической активности в день в виде прогулок может продлевать жизнь. Результаты основаны на анализе данных более 135 тысяч взрослых и опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование охватило 135 тысяч человек со средним возрастом около 63 лет из Норвегии, Швеции, США и Великобритании. Участники в течение восьми лет носили акселерометры для точного отслеживания уровня физической активности. На момент начала наблюдений ни у кого из них не было хронических заболеваний или серьёзных проблем с подвижностью.

Более 70% участников проводили в сидячем положении свыше восьми часов в день. У этой группы сокращение малоподвижного времени сопровождалось постепенным снижением рисков. Например, у людей, которые сидели более 11 часов в сутки, замена всего 30 минут сидения на движение снижала риск примерно на 10%, а один час активности — на 25%.

Авторы исследования подчеркнули, что их работа учитывает реальные условия жизни, в отличие от прежних рекомендаций, ориентированных на 150 минут физической активности в неделю. По словам ученых, не все люди способны или готовы выполнять такие нормативы из-за ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний или ограниченной подвижности.

Несмотря на новые данные, эксперты по-прежнему рекомендуют придерживаться рекомендаций ВОЗ, согласно которым взрослым следует уделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной.

Ранее ученые раскрыли секрет здоровья бразильских долгожителей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619639_rnd_9",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+