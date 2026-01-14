Исследование показало, что 5-минутные каждодневные прогулки продлевают жизнь

Добавление всего пяти минут физической активности в день в виде прогулок может продлевать жизнь. Результаты основаны на анализе данных более 135 тысяч взрослых и опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование охватило 135 тысяч человек со средним возрастом около 63 лет из Норвегии, Швеции, США и Великобритании. Участники в течение восьми лет носили акселерометры для точного отслеживания уровня физической активности. На момент начала наблюдений ни у кого из них не было хронических заболеваний или серьёзных проблем с подвижностью.

Более 70% участников проводили в сидячем положении свыше восьми часов в день. У этой группы сокращение малоподвижного времени сопровождалось постепенным снижением рисков. Например, у людей, которые сидели более 11 часов в сутки, замена всего 30 минут сидения на движение снижала риск примерно на 10%, а один час активности — на 25%.

Авторы исследования подчеркнули, что их работа учитывает реальные условия жизни, в отличие от прежних рекомендаций, ориентированных на 150 минут физической активности в неделю. По словам ученых, не все люди способны или готовы выполнять такие нормативы из-за ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний или ограниченной подвижности.

Несмотря на новые данные, эксперты по-прежнему рекомендуют придерживаться рекомендаций ВОЗ, согласно которым взрослым следует уделять не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю или 75 минут интенсивной.

