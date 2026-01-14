Размер шрифта
ФСБ задержала жителя Самарской области за госизмену

ФСБ задержала в Самаре шпиона, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Самаре местного жителя по подозрению в шпионаже и госизмене. Об этом сообщает aif.ru

По данным следствия, фигурант в течение нескольких месяцев 2024 года собирал и передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджеры сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

Уточняется, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», максимальное наказание по которой — пожизненное лишение свободы.

До этого в Санкт-Петербурге сотрудники спецслужб предотвратили покушение на сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задержана россиянка, предположительно завербованная украинской разведкой.

Как утверждают в ФСБ, приехав в Россию через третьи страны, фигурантка попыталась забрать из тайника в Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство, которые она должна была использовать для ликвидации сотрудника одного из предприятий ОПК в Ленинградской области, но была арестована.

Ранее суд приговорил жителя Запорожской области к колонии за шпионаж в пользу Украины.

