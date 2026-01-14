МИД Казахстана выразил обеспокоенность ударами БПЛА по танкерам в Черном море

Казахстан выразил обеспокоенность ударами дронов по танкерам в Черном море. Об этом сообщает передаёт Tengrinews.kz.
В публикации отмечается, что после ударов беспилотниками дипломаты Казахстана обсудили с европейской и американской сторонами меры по обеспечению безопасности перевозки нефти.
МИД страны обращает внимание, что атакованные танкеры имели все необходимые разрешения и были оснащены идентификационным оборудованием.
13 января министерство энергетики Казахстана подтвердило информацию о том, что в районе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море беспилотники атаковали два танкера, задействованные в транспортировке казахстанской экспортной нефти.
Судно Matilda было под флагом Мальты, а Delta Harmony — под флагом Либерии.
На первом танкере, как заявили в минэнерго, произошел взрыв без последующего горения. Члены экипажа не пострадали.
Второй танкер подвергся атаке, находясь в режиме ожидания погрузки. В результате нападения произошло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших среди членов экипажа нет.
Ранее Reuters узнал о планах США арестовать десятки танкеров с нефтью Венесуэлы.