Пушков счел «мутной идеей» назначение спецпосланника ЕС для переговоров с Россией

На сегодняшний день тема с назначением спецпосланника Евросоюза по переговорам с Россией выглядит «весьма мутной идеей», поскольку непонятен смысл такой должности при существующей позиции политического объединения. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, с одной стороны, идея с назначением спецпосланника ЕС отражает объективную реальность. Если Европа не ведет переговоры с Россией, то оказывается на обочине процесса урегулирования и вынуждена ждать новостей от американцев, которые сосредоточили их в собственных руках.

Пушков также напомнил, что о необходимости диалога заявлял премьер Венгрии Виктор Орбан, а недавно аналогичную идею высказывали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони.

«С другой стороны, непонятен смысл такого назначения при нынешней позиции ЕС. Если он состоит в том, чтобы воспроизводить эту позицию и представлять интересы Киева, то это одна ситуация. Если речь идет о посредничестве и поиске выхода из кризиса - то другая. Создается впечатление, что ко второму сценарию ЕС пока не готов. К тому же не вполне понятно, кто мог бы быть назначен на такую роль», — написал Пушков.

До этого газета Politico писала о том, что страны Европейского союза обсуждают возможность создания должности специального представителя для переговоров с Россией по украинскому урегулированию. Им может стать президент Финляндии Стубб, писало издание.

Ранее Слуцкий заявил, что Россия будет говорить только с «вежливыми» европейцами.