Горящий мужчина выскочил из гаража и рухнул в сугроб в Москве

В Москве горящий мужчина выбежал из гаража и рухнул в сугроб
Кадр из видео/Telegram-канал «МК: срочные новости»

На юго-востоке Москвы охваченный пламенем мужчина выбежал из гаража и бросился в сугроб, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«На улице Молдагуловой из гаража выбежал горящий мужчина - и нырнул в сугроб. Дико, но смело: так он, по крайней мере, спас себя от жутких ожогов», — отмечается в публикации.

Утверждается, что в самом гараже загорелся автомобиль. Его потушили прибывшие на место пожарные. На кадрах с места происшествия видно, что над зданием гаражного комплекса у МКАД поднимается густой черный дым. Рядом находится пожарный автомобиль и два реанимобиля. Гараж, где произошел пожар, находится через дорогу от автозаправочной станции.

До этого в Калининградской области автомобиль придавил женщину к стене аптеки.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение.

