В Иране заявили об угрозе безопасности Ближнего Востока из-за США и Израиля

Действия США и Израиля в отношении Ирана представляют угрозу для безопасности всего Ближнего Востока. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает Telegram-канал ведомства.

В МИД Ирана отметили, что Аракчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе переговоров глава иранского ведомства предупредил о последствиях, «которые влечет за собой безответственное и опасное поведение» США и Израиля для региональной безопасности.

Помимо этого, министр иностранных дел Ирана назвал заявления США «вопиющим вмешательством во внутренние дела» республики. По его словам, иранский народ готов отстаивать свой суверенитет и защищать безопасность страны.

До этого президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана к продолжению протестов, пообещав им, что «помощь уже в пути». Почему удар США по Ирану неизбежен и какая главная цель предстоящей операции — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Трамп не стал рассказывать, какую помощь США окажут иранской оппозиции.