Стягивание тяжелой военной авиации НАТО в польский город Жешув, который является одним из главных хабов снабжения Украины, говорит о подготовке очередного витка эскалации против России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, военная техника и боеприпасы, поставляемые в Жешув, позже разъедутся по всей территории Украины, и будут использоваться против ВС РФ. В то же время он заметил, что российские военные уничтожат поставленное вооружение.

«Я так понимаю, они решили нас напугать. И в то же время они от Евросоюза хотят выделить человека, который будет вести переговоры с Россией после воздействия «Орешника». Страны НАТО хотят подтолкнуть нас к каким-то переговорам, может, даже на не очень выгодных для нас условиях, однако такого не может быть в принципе», — сказал Колесник.

Депутат указал, что Польша в очередной раз подтвердила свой статус агрессивной страны. Ее президент Кароль Навроцкий регулярно резко высказывался о России, а теперь раскручивает очередной виток эскалации, констатировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув зафиксирован резкий рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО. За последние несколько суток в местный аэропорт прибыло несколько военно-транспортных самолетов — Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II.

Ранее президент Польши назвал Трампа единственным, кто может решить «проблему» с Россией.