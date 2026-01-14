Размер шрифта
В Госдуме предупредили, что в Польше готовится виток эскалации против России

Депутат Колесник: в Польше готовится очередной виток эскалации против России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Стягивание тяжелой военной авиации НАТО в польский город Жешув, который является одним из главных хабов снабжения Украины, говорит о подготовке очередного витка эскалации против России. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, военная техника и боеприпасы, поставляемые в Жешув, позже разъедутся по всей территории Украины, и будут использоваться против ВС РФ. В то же время он заметил, что российские военные уничтожат поставленное вооружение.

«Я так понимаю, они решили нас напугать. И в то же время они от Евросоюза хотят выделить человека, который будет вести переговоры с Россией после воздействия «Орешника». Страны НАТО хотят подтолкнуть нас к каким-то переговорам, может, даже на не очень выгодных для нас условиях, однако такого не может быть в принципе», — сказал Колесник.

Депутат указал, что Польша в очередной раз подтвердила свой статус агрессивной страны. Ее президент Кароль Навроцкий регулярно резко высказывался о России, а теперь раскручивает очередной виток эскалации, констатировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув зафиксирован резкий рост активности военно-транспортной авиации стран НАТО. За последние несколько суток в местный аэропорт прибыло несколько военно-транспортных самолетов — Airbus A400M Atlas из Бельгии, польский Gulfstream G550, два канадских Lockheed CC-130J Hercules и британский Boeing C-17A Globemaster II.

Ранее президент Польши назвал Трампа единственным, кто может решить «проблему» с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27619987_rnd_9",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
