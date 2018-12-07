Ципрас заявил о неизменной позиции в отношении России

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил, что Греция оказалась единственной страной Евросоюза, которая не согласилась с общим желанием выслать дипломатов по «делу Скрипалей».

Реклама

Ципрас также уточнил, что считает вопрос с высылкой двух дипломатов России из Греции разрешенным.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.

Ранее Ципрас заявил, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу закупки Турцией российских вооружений.