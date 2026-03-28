Над Ленобластью сбили 15 БПЛА

Над Ленинградской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере Max.

«Сбито 15 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — говорится в публикации.

Незадолго до этого губернатор предупреждал, что в Ленинградской области объявлена опасность БПЛА. Дрозденко также сообщил о возможном понижении скорости мобильного интернета в регионе.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Российские военнослужащие ликвидировали дроны над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее в Госдуме предложили сбивать над Прибалтикой летящие в Россию БПЛА ВСУ.