В четырех российских аэропортах ввели ограничения

Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в четырех аэропортах

В аэропортах Волгограда, Иваново, Пскова и Саратова ввели ограничения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорты Волгоград, Иваново (Южный), Псков, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее пассажир самолета «начал бить всех подряд» на борту и сорвал рейс.