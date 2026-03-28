Губернатор Ярославской области назвал число сбитых над регионом БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали свыше 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

«В Ярославской области отражена атака – силами ПВО и РЭБ нейтрализовано более 30 вражеских БПЛА (беспилотный летательный аппарат. — «Газета.Ru»)», — написал он.

По словам губернатора, в ходе атаки были повреждены несколько жилых домов и торговый объект. Евраев также отметил, что в ходе атаки в одном из частных домов ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его родители госпитализированы в тяжелом состоянии, добавил губернатор.

Кроме того, ранение получила жительница соседнего дома — ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ночью 28 марта SHOT сообщал о том, что обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в жилом многоэтажном доме на юге города. Кроме того, была повреждена пристройка, в которой находится магазин.

Ранее в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения.