28 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 марта миллионы людей присоединяются к международной акции «Час Земли», чтобы привлечь внимание к решению экологических проблем. Поздравления с профессиональным праздником принимают историки, сотрудники дежурных частей МВД и нутрициологи. В православных храмах сегодня отмечают Похвалу Пресвятой Богородицы, когда звучит особое молебное пение в ее честь. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 марта

* «Час Земли»

Глобальная международная акция проводится ежегодно с 2007 года в одну из последних суббот марта по инициативе WWF — Всемирного фонда дикой природы (признан в РФ нежелательной организацией и иноагентом). В 2026 году она состоится с 20:30 до 21:30 по местному времени.

В этот час жители 190 стран мира отключают свет и бытовые электроприборы, чтобы подчеркнуть важность осознанного потребления природных ресурсов ради будущего планеты. Во многих городах выключается подсветка зданий и архитектурных сооружений. Логотипом акции стало символичное число 60+ как знак того, что заботиться о планете нужно не только в течение 60 минут. Россия официально присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году.

* День нутрициолога

Нутрициологи — это специалисты по правильному питанию, которые изучают влияние пищи на здоровье, помогают сбалансировать рацион, учитывая образ жизни человека и индивидуальные особенности организма. День нутрициолога появился в 2023 году — он приурочен к запуску специальной IT-платформы для этих специалистов.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

* День образования службы дежурных частей МВД РФ

В этот день в 1940 году приказом НКВД СССР была утверждена временная инструкция для ответственного дежурного по городскому отделению милиции — с этого события ведет свою историю служба дежурных частей в системе МВД. Хотя официальная дата празднования приходится на 7 октября (День штабных подразделений МВД РФ), именно 28 марта сотрудники дежурной части по старой традиции отмечают свой праздник. Подразделение выполняет несколько функций: оперативное управление, координация нарядов и прием обращений граждан.

* Всемирный день историка

Сегодня неофициальный праздник у всех, кто посвятил себя изучению истории: научных сотрудников, преподавателей, исторических консультантов, исследователей. Всемирный день историка способствует популяризации профессии и напоминает о важности сохранения исторической памяти для понимания современных процессов.

* День возрождения балкарского народа

В этот день в 1957 году была восстановлена национальная автономия Кабардино-Балкарской республики после депортации балкарского народа в Среднюю Азию. Выселение началось в 1944 году по приказу НКВД СССР: более 30 тысяч человек оказались в Казахстане и Киргизии. Вернуться на родину они смогли только спустя 13 лет. Впоследствии депортация была признана незаконной, а в 1989 году принята декларация о реабилитации всех репрессированных народов РСФСР.

В этот день в республике проходят торжественные мероприятия, концерты, выставки, спортивные и конные состязания. В Кабардино-Балкарии это официальный выходной день.

* День рождения стиральной машины

Предположительно, дата приурочена к изобретению в 1797 году стиральной доски. Несколько веков женщины стирали одежду вручную — это был очень тяжелый и изматывающий труд. В конце XIX века появились прототипы стиральных машин, а машины с электрическим приводом изобрели в начале ХХ века. Первый автомат представили в 1970-х годах. Сегодня стиральная машина — незаменимый помощник по хозяйству и одно из самых полезных устройств в доме.

Damian Lugowski/Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 марта в других странах

День школ чайных церемоний — Япония. Чайная церемония (тяною) — особый ритуал, ставший неотъемлемой частью японской культуры. Сегодня в Японии отмечают день памяти великого чайного мастера Сэн-но Рикю, который систематизировал и упростил церемонию, придав ей философскую глубину. Его последователи основали школы, сохраняющие традиции до наших дней.

День учителя — Чехия и Словакия. Дата приурочена ко дню рождения великого чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Коменского (1592–1670), основателя современной педагогики. В этот день в Чехии и Словакии учителям вручают награды, в честь них проводят торжественные собрания и концерты.

День Рагнара Лодброка — Скандинавия. Легендарный король Дании и Швеции, правивший предположительно в VIII–IX веках, считается национальным героем. Его жизнеописания основаны преимущественно на сагах. Годы правления называют разные, причем королем он был, возможно, лишь последние пять лет жизни. Этот праздник — прославление храбрости и мужества.

Религиозные праздники 28 марта

* Похвала Пресвятой Богородицы

В этот день в храмах читают особый акафист хвалебное церковное песнопение, известный как Похвала Пресвятой Богородицы. Торжественная и радостная песнь наполнена ликованием и благодарностью.

У праздника необычная история. В 626 году Константинополь осадили персы. Казалось, спасения нет. Жители молились Богородице, совершая всенощное бдение, а патриарх Сергий обходил городские стены с иконой Божией Матери. Молитвы христиан были услышаны: поднявшаяся буря разметала вражеский флот, и осада была снята. В честь этого события был создан акафист, прославляющий Царицу Небесную.

Для России это особенный праздник. Считается, что с него началась история Москвы, поскольку знаменитая встреча князей-союзников Юрия Долгорукого и Святослава Ольговича 4 апреля 1147 года состоялась в канун Похвалы Пресвятой Богородицы.

* День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

В 303 году в Кесарии Палестинской восемь христиан — Агапий, Пуплий, Тимолай, Ромил, двое Александров и двое Дионисиев — приняли мученическую смерть за отказ участвовать в языческом празднике. Несмотря на угрозы императора Диоклетиана, святые предпочли верность Христу поклонению идолам, за что после публичных пыток были обезглавлены.

* День памяти мученика Никандра Египтянина

Святой Никандр жил в Египте в начале IV века и служил врачом. Во время гонений при императоре Диоклетиане он тайно помогал заключенным в темницах христианам, а ночью хоронил тела казненных. Когда его обнаружили, подвергли жестоким мучениям — с живого содрали кожу, а затем обезглавили. Память святого Никандра совершается в день его мученической кончины.

28 марта Православная церковь также чтит память: • священномученика Александра, иерея в Сиде;

• священномученика Алексия Виноградова, пресвитера;

• священномученика Михаила Богословского, пресвитера. Католическая церковь в этот день вспоминает: • святого Гунтрамна, короля франков;

• святых мучеников Приска, Малха и Александра;

• святого Конона из Назо, базилианского аббата;

• святого Исихия Палестинского, учителя Церкви, проповедника;

• святого Туотило Санкт-Галленского, бенедиктинского монаха.

Народные праздники и приметы 28 марта

* Александров день

По народному календарю сегодня отмечали Александров день, или Лесное ухоженье. Лес на Руси почитали особо — он давал древесину для строительства, дрова для тепла, ягоды, грибы и дичь для пропитания. В этот день «кормильца» благодарили за щедрость и просили у него благоволения. Крестьяне обходили лесные угодья, присматриваясь к пробуждению природы. Считалось, что если в этот день береза дала много сока, лето будет дождливым, а если сока мало — сухим и жарким.

Знахари сегодня готовили снадобья. Александров день считался благоприятным для целебных обрядов: снятия порчи и лечения болезней.

* Приметы

Чайки прилетели — к теплу и скорому ледоходу на реках. Но если птицы сразу начинают плескаться в воде — к ненастью.

Яркий закат — быть дождям в ближайшие дни.

Громко чирикают воробьи — будет тепло и ясно.

mholden/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 28 марта

* 364 год — началось разделение Римской империи на Западную и Восточную.

* 1462 год — Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Результатом его царствования стало объединение значительной части русских земель вокруг Москвы, за это его прозвали собирателем земли русской.

* 1776 год — в Москве основан Большой театр.

* 1845 год — из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном.

* 1849 год — Франкфуртское национальное собрание приняло имперскую конституцию, предусматривавшую создание Германской империи.

* 1891 год — состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

* 1910 год — в Марселе прошло успешное испытание первого в мире гидроплана.

* 1939 год — войска генерала Франко заняли Мадрид.

* 2025 год — свыше трех тысяч человек погибли в результате землетрясения в округе Сикайн в Мьянме.

Дни рождения и юбилеи 28 марта

* В 1592 году родился Ян Амос Коменский— чешский педагог-гуманист, основоположник педагогики.

* В 1743 году родилась княгиня Екатерина Дашкова — директор Петербургской академии наук, председатель Российской академии, автор мемуаров о Екатерине II.

* В 1799 году родился Карл Адольф фон Базедов — немецкий физик и врач, описавший базедову болезнь.

* В 1868 году родился Максим Горький — русский советский писатель, общественный деятель и публицист.

* В 1912 году родилась Марина Раскова — советская летчица-штурман, одна из первых женщин — Героев Советского Союза.

* В 1925 году родился Иннокентий Смоктуновский — актер театра и кино, мастер художественного слова, народный артист СССР.

* В 1933 году родился Александр Митта — актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, народный артист Российской Федерации.

Иннокентий Смоктуновский (1925–1994)

Кто отмечает дни рождения

* 82 года исполняется Екатерине Жемчужной — советской и российской актрисе и певице, артистке театра «Ромэн», народной артистке РФ.

* 62 года исполняется Александру Самойленко — актеру театра и кино, кинорежиссеру, продюсеру, радиоведущему.

* 56 лет исполняется Дмитрию Брекоткину — российскому актеру, телеведущему, участнику шоу «Уральские пельмени».

* 55 лет исполняется Андрею Рожкову — российскому актеру, телеведущему, участнику шоу «Уральские пельмени».

* 40 лет исполняется Леди Гаге — американской певице, автору песен, продюсеру, филантропу, актрисе, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми».

* 36 лет исполняется Екатерине Бобровой — фигуристке (танцы на льду), чемпионке мира (2013) и Олимпийских игр (2014).

* 22 года исполняется Анне Щербаковой — фигуристке, олимпийской чемпионке (2022) и чемпионке мира (2021) в одиночном катании.