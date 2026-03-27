«Отдал незаконный приказ». Мадьяра в России ждет пожизненное заключение

Российский военный суд приговорил командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр к пожизненному заключению за совершение теракта в Курской области, в результате которого в марте 2025 года погибла военкор Анна Прокофьева, а еще четыре человека получили ранения. Сам Бровди до этого неоднократно становился участником скандалов и фигурантом уголовных дел.

Второй Западный окружной военный суд заочно вынес приговор командующему силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберту Бровди (позывной Мадьяр) по делу о теракте против журналистов Первого канала в марте 2025 года, в результате которого погибла военкор Анна Прокофьева. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать Бровди виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы»,

— агентство приводит слова судьи.

Уточняется, что в случае задержания и приведения приговора в действия Бровди проведет первые 10 лет в тюрьме, а оставшуюся жизнь — в колонии особого режима .

Кроме того, судья взыскал с Мадьяра в пользу потерпевших 20 млн рублей в качестве компенсаций.

«Суд взыскал с Бровди по 10 млн в пользу матери и сестры погибшей журналистки. Это в 10 раз меньше, чем они заявляли в своих исках. Каждая просила компенсировать ей моральный ущерб в размере 100 млн рублей», — уточняет РИА Новости.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ раскрыли, что Мадьяра признали виновным по статье «Террористический акт». Преступление он совершил, будучи командиром 414-й бригады беспилотных систем ВСУ, а цель теракта заключалась в «дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решения о прекращении проведения СВО».

«Он отдал заведомо незаконный приказ подчиненным военнослужащим о дистанционном минировании открытых участков местности и автодорог вблизи населенных пунктов в Курской области, в том числе расположенных в семи километрах от села Забужевка»,

— заявили представители ведомства.

В результате этих действий на мине подорвался автомобиль с журналистами Первого канала. От полученных травм Анна Прокофьева погибла, а оператор Дмитрий Волков и три сопровождавших их человека были ранены.

Бровди объявили в международный розыск.

Суды и скандалы с участием Мадьяра

Для Бровди этот приговор — не первый, полученный в России. Так, 23 марта Южный окружной военный суд РФ приговорил Мадьяра к 18 годам колонии за теракт в Крыму, а именно за удар по территории полуострова.

«В суде установлено, что ранним утром 16 марта текущего года под руководством Бровди совершена причинившая значительный ущерб террористическая атака четырьмя беспилотными летательными аппаратами по местам расположения российских военнослужащих в республике Крым»,

— рассказали в пресс-службе Главной военной прокуратуры.

Кроме того, Мадьяр, имеющий венгерские корни, неоднократно оказывался участником скандалов, связанных с отношениями Украины и Венгрии. Так, в августе 2025 года после того, как ВСУ как минимум трижды атаковали нефтепровод «Дружба», Будапешт запретил Бровди въезд на территорию не только Венгрии, но и всей Шенгенской зоны .

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил сотрудникам МИД страны подготовить зеркальный ответ, а сам командующий беспилотниками ВСУ оскорбил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

В октябре о произошедшем напомнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, написав в соцсети X обращение к Сийярто:

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру, наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод и вы будете получать свою нефть через Хорватию».

После непродолжительного затишья Бровди вновь напомнил о себе, когда посол Украины в Будапеште Федор Шандор выложил фото, на котором он и Мадьяр обнявшись держат продырявленный флаг Венгрии.

Также военнослужащий был замешан в крупных скандалах и на родине, где до начала СВО он был одним из самых известных бизнесменов в Ужгороде. Так, по данным украинского портала «Страна», в 2014 году он был уличен в краже бюджетных средств — его компания получила госзаказ на закупку зерна стоимостью $1,5 млрд с целью поставки в Китай. Предприниматель же, установив высокую наценку, продал зерно не только в Китай, но и в Эфиопию, Сирию, Иран и Сингапур.