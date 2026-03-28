В Пулково ввели временные ограничения на полеты

Алексей Даничев/РИА Новости

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на субботу, 28 марта, в аэропорту Ярославля были введены аналогичные ограничения.

Утром 27 марта сообщалось, что украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге.

На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!