Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Москвичам рассказали о теплой погоде в воскресенье

Синоптик Макарова: температура в Москве 28 марта приблизится к рекордной
Александр Кряжев/РИА Новости

Температура в Москве в воскресенье, 28 марта, приблизится к рекордной, но побит рекорд 2020 года не будет. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

«Воскресная температура будет близка к рекордной, рекорд этих суток составляет 17,4 градуса и принадлежит он 2020 году», — сказала она.

По словам синоптика, москвичам и гостям столицы не стоит ожидать перекрытия указанного рекорда. Макарова уточнила, что дневная температура в Москве в воскресенье составит +15...+17°C. В то же время по области ожидается температура +12...+17°C.

При этом, как отметила эксперт, с учетом прогнозируемой погоды текущий март в Москве по-прежнему имеет шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

До этого синоптик Юрий Варакин отметил, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. На этом фоне снег уходит по 2–3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля его может остаться совсем мало там, где солнечные лучи пока не завершили активную работу.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дождях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!