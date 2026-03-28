Москвичам рассказали о теплой погоде в воскресенье

Температура в Москве в воскресенье, 28 марта, приблизится к рекордной, но побит рекорд 2020 года не будет. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС.

«Воскресная температура будет близка к рекордной, рекорд этих суток составляет 17,4 градуса и принадлежит он 2020 году», — сказала она.

По словам синоптика, москвичам и гостям столицы не стоит ожидать перекрытия указанного рекорда. Макарова уточнила, что дневная температура в Москве в воскресенье составит +15...+17°C. В то же время по области ожидается температура +12...+17°C.

При этом, как отметила эксперт, с учетом прогнозируемой погоды текущий март в Москве по-прежнему имеет шансы стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

До этого синоптик Юрий Варакин отметил, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. На этом фоне снег уходит по 2–3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля его может остаться совсем мало там, где солнечные лучи пока не завершили активную работу.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дождях.