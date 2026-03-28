Власти Уганды заявили, что могут захватить Тегеран в рекордные сроки

Кайнеругаба: Уганда может захватить Тегеран всего за две недели

Глава Народных сил обороны Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил в своем аккаунте в соцсети X, что страна может захватить столицу Ирана Тегеран всего за две недели.

«Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран», — поделился Кайнеругаба.

Он уточнил, что для этих целей хватило бы одной бригады Народных сил обороны Уганды.

26 марта Кайнеругаба говорил, что Уганда может присоединиться к войне против Ирана при угрозе Израилю.

Он подчеркнул, что Уганда призывает к немедленному окончанию военного конфликта на Ближнем Востоке, поскольку «мир устал от него». При этом генерал отметил, что «любые разговоры» об уничтожении Израиля «втянут» Уганду в войну на стороне Израиля.

25 марта сообщалось, что Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

Ранее в Иране назвали условия к США для прекращения конфликта в регионе.