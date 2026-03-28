Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Орска ввели временные ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал в своем Telegram-канале, что на территории региона введен режим воздушных ограничений – план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

