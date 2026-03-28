Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Орска ограничили прием и отправку рейсов
В аэропорту Орска ввели временные ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорт Орск. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Незадолго до этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал в своем Telegram-канале, что на территории региона введен режим воздушных ограничений – план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее над Ленобластью сбили 15 дронов.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
