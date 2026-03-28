В аэропортах Петербурга и Пскова отменили ограничения на полеты

Александр Гальперин/РИА Новости

В аэропортах Петербурга и Пскова сняли временные ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорты Псков, Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — уточнили в ведомстве.

Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что 18 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над регионом. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также выявлено не было.

27 марта утром сообщалось, что украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, рассказал губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге.

На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

