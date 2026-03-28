США и Израиль атаковали Иран
Тимур Иванов заключил сделку со следствием. Экс-замминистра обороны расскажет о преступлениях чиновников

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяют получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он готов предоставить сведения о противоправной деятельности ряда должностных лиц, а также об их имуществе, которое может быть обращено в доход государства. Готовность к сотрудничеству Иванов увязывает с «объективной оценкой» его действий: получение взяток он отрицает, признавая лишь злоупотребление должностными полномочиями.

Протокол об окончании ознакомления с материалами был подписан утром 27 марта в СИЗО «Лефортово», где содержится обвиняемый. Тимур Иванов и его защита изучали 458 томов с сентября 2025 года. В пятницу же экс-замминистра обороны направил ходатайство на имя руководителя следственной группы СКР Сергея Коровина, сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемый изложил позицию относительно взаимоотношений с другим фигурантом дела — Александром Фоминым, соучредителем компании «Олимпситистрой», признавшим вину.

По версии следствия, в 2018–2023 годах Иванов получил от него взятку на сумму не менее 1,185 млрд руб. в виде выполненных работ и строительных материалов.

Еще один эпизод связан с предполагаемым получением 152 млн руб. в форме невозвратного кредита агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого являлся Сергей Бородин. Третий эпизод касается строительства компанией «Олимпситистрой» в 2023 году бани с котельной стоимостью 56 млн руб. рядом с домом бывшей супруги Иванова Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе.

Помимо эпизодов, связанных со взятками, Иванову вменяют легализацию преступных доходов, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Ранее он был осужден на 13 лет лишения свободы по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 4 млрд руб. Во время содержания под стражей он неоднократно обращался с ходатайствами об отправке на СВО, однако получал отказ.

Позиция обвиняемого

В отличие от Александра Фомина и Сергея Бородина, признавших вину (Бородин также заключил досудебное соглашение), Иванов вину не признает. Он считает, что его действия могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), поскольку он продолжал заниматься бизнесом после перехода на государственную службу.

Иванов указал, что начал взаимодействовать с Фоминым еще в 2014 году. По его словам, на базе ООО «Олимпситистрой» создалось совместное предприятие, ставшее крупным подрядчиком Минобороны, с распределением доходов между участниками пополам.

С мая 2014 года компания при его содействии стала получать крупные подряды от структур военного ведомства, включая АО ГУОВ и АО «Оборонстрой», а также участвовать в других проектах. В результате «Олимпситистрой», по его оценке, выросла в подрядчика с контрактами примерно на 140 млрд руб.

Готовность к сотрудничеству

Иванов заявил о готовности дать подробные показания по этим обстоятельствам, а также сообщить об имуществе, полученном в рамках взаимодействия с Фоминым, которое ранее не было известно следствию и Генпрокуратуре. Ранее по антикоррупционному иску у него и его родственников была изъята собственность на сумму 1,2 млрд руб.

Кроме того, обвиняемый сообщил о намерении предоставить сведения о «противоправной деятельности ряда лиц, занимавших ответственные должности в органах власти», не уточнив их круг.

В связи с этим защита просит возобновить следственные действия, дополнительно допросить Иванова и с учетом новых обстоятельств переквалифицировать его действия на злоупотребление должностными полномочиями, а также заключить досудебное соглашение.

По утверждению обвиняемого, это позволит не только уточнить обстоятельства дела, но и «раскрыть ряд тяжких и особо тяжких преступлений», а также выявить имущество, подлежащее обращению в доход государства, стоимостью в миллиарды рублей.

 
