Тимур Иванов заключил сделку со следствием. Экс-замминистра обороны расскажет о преступлениях чиновников

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяют получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он готов предоставить сведения о противоправной деятельности ряда должностных лиц, а также об их имуществе, которое может быть обращено в доход государства. Готовность к сотрудничеству Иванов увязывает с «объективной оценкой» его действий: получение взяток он отрицает, признавая лишь злоупотребление должностными полномочиями.

Протокол об окончании ознакомления с материалами был подписан утром 27 марта в СИЗО «Лефортово», где содержится обвиняемый. Тимур Иванов и его защита изучали 458 томов с сентября 2025 года. В пятницу же экс-замминистра обороны направил ходатайство на имя руководителя следственной группы СКР Сергея Коровина, сообщает «Коммерсантъ».

Обвиняемый изложил позицию относительно взаимоотношений с другим фигурантом дела — Александром Фоминым, соучредителем компании «Олимпситистрой», признавшим вину.

По версии следствия, в 2018–2023 годах Иванов получил от него взятку на сумму не менее 1,185 млрд руб. в виде выполненных работ и строительных материалов.

Еще один эпизод связан с предполагаемым получением 152 млн руб. в форме невозвратного кредита агрокомплексу «Русское село», соучредителем которого являлся Сергей Бородин. Третий эпизод касается строительства компанией «Олимпситистрой» в 2023 году бани с котельной стоимостью 56 млн руб. рядом с домом бывшей супруги Иванова Светланы Захаровой на Рублево-Успенском шоссе.

Помимо эпизодов, связанных со взятками, Иванову вменяют легализацию преступных доходов, а также незаконное хранение и изготовление оружия.

Ранее он был осужден на 13 лет лишения свободы по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц» на сумму свыше 4 млрд руб. Во время содержания под стражей он неоднократно обращался с ходатайствами об отправке на СВО, однако получал отказ.

Позиция обвиняемого

В отличие от Александра Фомина и Сергея Бородина, признавших вину (Бородин также заключил досудебное соглашение), Иванов вину не признает . Он считает, что его действия могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), поскольку он продолжал заниматься бизнесом после перехода на государственную службу.

Иванов указал, что начал взаимодействовать с Фоминым еще в 2014 году. По его словам, на базе ООО «Олимпситистрой» создалось совместное предприятие, ставшее крупным подрядчиком Минобороны, с распределением доходов между участниками пополам.

С мая 2014 года компания при его содействии стала получать крупные подряды от структур военного ведомства, включая АО ГУОВ и АО «Оборонстрой», а также участвовать в других проектах. В результате «Олимпситистрой», по его оценке, выросла в подрядчика с контрактами примерно на 140 млрд руб.

Готовность к сотрудничеству

Иванов заявил о готовности дать подробные показания по этим обстоятельствам, а также сообщить об имуществе, полученном в рамках взаимодействия с Фоминым, которое ранее не было известно следствию и Генпрокуратуре. Ранее по антикоррупционному иску у него и его родственников была изъята собственность на сумму 1,2 млрд руб.

Кроме того, обвиняемый сообщил о намерении предоставить сведения о «противоправной деятельности ряда лиц, занимавших ответственные должности в органах власти», не уточнив их круг.

В связи с этим защита просит возобновить следственные действия, дополнительно допросить Иванова и с учетом новых обстоятельств переквалифицировать его действия на злоупотребление должностными полномочиями, а также заключить досудебное соглашение.

По утверждению обвиняемого, это позволит не только уточнить обстоятельства дела, но и «раскрыть ряд тяжких и особо тяжких преступлений», а также выявить имущество, подлежащее обращению в доход государства, стоимостью в миллиарды рублей.