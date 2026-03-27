Литва продиктовала Белоруссии условия для переговоров. Минск просит обойтись без ультиматумов

Белоруссия заявила о готовности к встрече с Литвой без условий и ультиматумов

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выдвинула три условия для начала переговоров с Минском для решения накопившихся проблем. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков ответил, что Минск готов к обсуждению многочисленных спорных вопросов без предварительных условий, однако Вильнюс ставит «искусственные ультиматумы». Также стороны негативно отреагировали на попытку специального посланника США Джона Коула добиться разрешения транзита белорусских удобрений.

На фоне напряженности в отношениях Белоруссии и Литвы Минск готов установлению конструктивного диалога, однако Вильнюс выдвигает требования, мешающие его началу. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном <…>.

Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой»,

— сказал дипломат.

Он добавил, что если «литовские коллеги сегодня не настроены на равноправный разговор», то нежелание решать накопившиеся между двумя странами вопросы «остается на их совести». По словам дипломата, у народа Литвы уже накопились вопросы к руководству страны:

«От работы границы и возможности навещать родственников, ухаживать за могилами близких до разрушенных бизнес-связей с Белоруссией. И решать эти вопросы в одиночку мы не собираемся. Тем более что они лежат в плоскости интересов самой Литвы».

Таким образом Варанков ответил на слова премьер-министра Литвы Инги Ругинене, которая заявила, что Вильнюс рассмотрит предложение специального посланника США по вопросам Белоруссии Джона Коула о проведении встречи на уровне вице-премьеров только при условии, если Минск выполнит три условия. Ее слова передал портал LRT.

« Литва выдвигает Белоруссии следующие условия : во-первых, через границу не должны запускаться используемые для контрабанды метеорологические шары; во-вторых, должны быть возвращены все грузовики без каких-либо дополнительных сборов или финансовых штрафов; в-третьих, Белоруссия должна не допускать незаконных мигрантов через границу», — заявила чиновница.

Сам Коул в ходе визита в Литву сообщил, что Вашингтон выступает за установление диалога между Минском и Вильнюсом, а также за то, чтобы Литва выдала разрешение на перевозку через ее территорию белорусских удобрений, с которых США недавно сняли санкции. Глава литовского правительства на это ответила, что не может даже обсуждать возможность организации транзита удобрений из-за действия санкций Евросоюза.

В Минске также негативно отреагировали на посреднические усилия Коула.

«Обращаем внимание: Белоруссия ни к каким третьим сторонам за посредничеством не обращалась. Инициативы, звучащие от внешних партнеров, — это их собственное видение. Мы готовы такие предложения рассматривать, но не по чьей-либо указке»,

— заявил Варанков.

Причины напряженности

Отношения между Белоруссией и Литвой осложнены сразу из-за нескольких спорных вопросов. Одной из сложнейших остается тема транзита удобрений — по данным литовского портала Nasha Niva, до введения санкций в феврале 2022 года через Клайпедский порт проходило около 10–11 млн т белорусского калия.

Еще одной болезненной темой являются высказываемые Вильнюсом обвинения в адрес Минска в том, что контрабандисты якобы начали запускать с территории Белоруссии метеорологические зонды для незаконной отправки в Литву дешевых сигарет. Полеты данных шаров неоднократно приводили к приостановке работы аэропортов Вильнюса и Каунаса.

Кроме того, Литва с 2021 обвиняет белорусские власти в якобы организации переправки нелегальных мигрантов через совместную границу. 29 октября 2025 года Литва закрыла два главных пограничных перехода — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

К тому моменту в Белоруссии находилось около 2 тыс. литовских грузовиков. С 10 ноября белорусская сторона запретила их выезд и перевела на платные спецстоянки по 120 евро в сутки с автомобиля. Литва досрочно открыла границу 20 ноября, однако Белоруссия не выпускала грузовики еще несколько месяцев, требуя оплатить стоянку.