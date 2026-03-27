Литва продиктовала Белоруссии условия для переговоров. Минск просит обойтись без ультиматумов

На фоне напряженности в отношениях Белоруссии и Литвы Минск готов установлению конструктивного диалога, однако Вильнюс выдвигает требования, мешающие его началу. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
«В Минске неоднократно и предельно ясно заявляли: мы готовы обсуждать любые проблемные вопросы без каких-либо предварительных условий. Это базовый принцип, который понятен всем, включая наших партнеров за океаном <…>.
Искусственные же ультиматумы, которые пытается выдвигать Вильнюс, не имеют ничего общего ни с добрососедством, ни с нормальной дипломатической практикой»,
— сказал дипломат.
Он добавил, что если «литовские коллеги сегодня не настроены на равноправный разговор», то нежелание решать накопившиеся между двумя странами вопросы «остается на их совести». По словам дипломата, у народа Литвы уже накопились вопросы к руководству страны:
«От работы границы и возможности навещать родственников, ухаживать за могилами близких до разрушенных бизнес-связей с Белоруссией. И решать эти вопросы в одиночку мы не собираемся. Тем более что они лежат в плоскости интересов самой Литвы».
Таким образом Варанков ответил на слова премьер-министра Литвы Инги Ругинене, которая заявила, что Вильнюс рассмотрит предложение специального посланника США по вопросам Белоруссии Джона Коула о проведении встречи на уровне вице-премьеров только при условии, если Минск выполнит три условия. Ее слова передал портал LRT.
«Литва выдвигает Белоруссии следующие условия: во-первых, через границу не должны запускаться используемые для контрабанды метеорологические шары; во-вторых, должны быть возвращены все грузовики без каких-либо дополнительных сборов или финансовых штрафов; в-третьих, Белоруссия должна не допускать незаконных мигрантов через границу», — заявила чиновница.
Сам Коул в ходе визита в Литву сообщил, что Вашингтон выступает за установление диалога между Минском и Вильнюсом, а также за то, чтобы Литва выдала разрешение на перевозку через ее территорию белорусских удобрений, с которых США недавно сняли санкции. Глава литовского правительства на это ответила, что не может даже обсуждать возможность организации транзита удобрений из-за действия санкций Евросоюза.
В Минске также негативно отреагировали на посреднические усилия Коула.
«Обращаем внимание: Белоруссия ни к каким третьим сторонам за посредничеством не обращалась. Инициативы, звучащие от внешних партнеров, — это их собственное видение. Мы готовы такие предложения рассматривать, но не по чьей-либо указке»,
— заявил Варанков.
Причины напряженности
Отношения между Белоруссией и Литвой осложнены сразу из-за нескольких спорных вопросов. Одной из сложнейших остается тема транзита удобрений — по данным литовского портала Nasha Niva, до введения санкций в феврале 2022 года через Клайпедский порт проходило около 10–11 млн т белорусского калия.
Еще одной болезненной темой являются высказываемые Вильнюсом обвинения в адрес Минска в том, что контрабандисты якобы начали запускать с территории Белоруссии метеорологические зонды для незаконной отправки в Литву дешевых сигарет. Полеты данных шаров неоднократно приводили к приостановке работы аэропортов Вильнюса и Каунаса.
Кроме того, Литва с 2021 обвиняет белорусские власти в якобы организации переправки нелегальных мигрантов через совместную границу. 29 октября 2025 года Литва закрыла два главных пограничных перехода — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).
К тому моменту в Белоруссии находилось около 2 тыс. литовских грузовиков. С 10 ноября белорусская сторона запретила их выезд и перевела на платные спецстоянки по 120 евро в сутки с автомобиля. Литва досрочно открыла границу 20 ноября, однако Белоруссия не выпускала грузовики еще несколько месяцев, требуя оплатить стоянку.