Россиянам рассказали о неожиданном снижении цен на лапшу быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления за год подешевела на 5,1% в России

Вопреки общей тенденции роста цен на продукты, лапша быстрого приготовления за последний год подешевела. Аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр» провели исследование, в ходе которого проанализировали стоимость популярного продукта в торговых сетях разных городов России.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Оказалось, что с марта 2025 года лапша быстрого приготовления стала доступнее на 5,1%. С начала 2026 года снижение цен составило еще 2,6%. В среднем упаковка весом от 90 до 140 граммов сейчас обходится покупателям в 149,9 рубля.

В исследовании учитывались средние цены без учета скидок и акционных предложений.

