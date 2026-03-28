В Эстонии ответили на сообщения о разрешении дронам ВСУ использовать небо

МВД Эстонии опровергло сообщения о разрешении украинским БПЛА использовать небо
Inna Varenytsia/Reuters

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что информация о выдаче разрешения на использование воздушного пространства республики украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) не соответствует действительности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посольство Москвы в Таллине.

Как отметили в дипломатическом представительстве, удары по объектам гражданской инфраструктуры на балтийском побережье России расцениваются им как крайне враждебные акты.

«Информация о наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими беспилотниками была опровергнута министром внутренних дел Игорем Таро», — подчеркнул источник агентства.

Также в посольстве рассказали, что российские дипломаты посетили министерство иностранных дел Эстонии. Стороны обсудили вопросы, связанные с пролетами дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — якобы открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии заверили, что страны Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

Ранее в Государственной думе России предложили сбивать дроны ВСУ над странами Прибалтики.

 
