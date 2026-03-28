Трамп назвал следующую цель США

Куба станет следующей целью США. Об этом заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами американский президент Дональд Трамп, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Я создал великую армию. Я говорил, что вам никогда не придется ее использовать, но иногда это необходимо. И, кстати, Куба следующая», — сказал лидер США.

22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что вооруженные силы республики ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны Вашингтона.

По его словам, Гавана «была бы наивной», если бы не начала подготовку военных, глядя на то, что происходит в мире.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Москва находится в постоянном контакте с Кубой, обсуждая возможные варианты помощи республике на фоне топливного кризиса.

Ранее Гавана отказалась рассматривать условия сделки с США.