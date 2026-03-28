Трамп назвал следующую цель США

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп назвал Кубу следующей целью США
Kevin Lamarque/Reuters

Куба станет следующей целью США. Об этом заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами американский президент Дональд Трамп, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Я создал великую армию. Я говорил, что вам никогда не придется ее использовать, но иногда это необходимо. И, кстати, Куба следующая», — сказал лидер США.

22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что вооруженные силы республики ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны Вашингтона.

По его словам, Гавана «была бы наивной», если бы не начала подготовку военных, глядя на то, что происходит в мире.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что Москва находится в постоянном контакте с Кубой, обсуждая возможные варианты помощи республике на фоне топливного кризиса.

Ранее Гавана отказалась рассматривать условия сделки с США.

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!