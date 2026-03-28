Диетолог назвала продукты, которые помогают бороться со стрессом

Врач Дианова: белки, сложные углеводы и омега-3 — основа антистрессового меню
С одной стороны, стресс необходим для адаптации организма к изменениям. С другой — может напрямую влиять на здоровье или опосредованно, через изменения пищевого поведения, увеличивая риск заболеваний. О том, как сбалансированный рацион помогает справляться со стрессом, «Газете.Ru» рассказала диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

По ее словам, белки — основа для нейротрансмиттеров.

«Белки необходимы для выработки нейротрансмиттеров, которые влияют на настроение и реакции на стресс. Их источники: рыба, птица, нежирное мясо, яйца, бобовые, соя, орехи, семена, маложирные молочные продукты, цельнозерновые продукты», — сказала врач.

Сложные углеводы же помогают стабилизировать уровень сахара в крови, медленнее перевариваются, уменьшают выброс кортизола и поднимают настроение. Их источники: крупы, цельнозерновой хлеб, киноа, батат, картофель, бобовые, овощи.

«Полезные жиры поддерживают здоровье мозга и нервной системы, обладают противовоспалительным эффектом. Источники омега-3: жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи, семена чиа. Также полезны растительные масла и авокадо», — поделилась эксперт.

Витамины и микроэлементы из растений участвуют в синтезе нейротрансмиттеров и помогают сбалансировать стрессовые реакции.

Витамины группы B (B1, B6, B12, фолиевая кислота) — участвуют в работе нервной системы, помогают справляться с усталостью, регулируют уровень серотонина и дофамина.

Магний — снимает мышечное напряжение, способствует расслаблению.

Цинк — поддерживает иммунитет и когнитивные функции.

Омега-3 — участвуют в формировании клеточных мембран мозга, снижают тревожность.

Витамин D — влияет на настроение, снижает тягу к сладкому.

Источники витаминов: фрукты, ягоды, сухофрукты, овощи, зелень, салаты, цельные злаки, грибы.

«Особое внимание стоит уделить растительным перекусам. Они позволяют побаловать себя сладким, но при этом насыщают организм компонентами, которые борются со стрессом: магний и цинк из орехов, омега-3 из грецких орехов и семян чиа, растительный белок», — считает диетолог.

Пример полезного перекуса: чашка кофе с пенкой из растительного молока в сочетании с бананом и арахисовой пастой без сахара. Такой вариант между обедом и ужином поможет избежать ненужных покупок в магазине, убережет от переедания дома и позволит расслабиться эмоционально.

«Вариантов множество: фрукты, сухофрукты, ягоды, чипсы из них, орехи, семена, урбечи и пасты, пастила без сахара. Главное — такой перекус будет вкусным, сладким и полезным», — резюмировала она.

Ранее россиянам дали советы, какие продукты покупать, чтобы не срываться на доставки.

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
