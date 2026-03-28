Стало известно, сколько военных потеряли за сутки ВСУ в зоне действий «Востока»

ВСУ потеряли за сутки в зоне действий «Востока» около 290 военных

Потери украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Восток» за сутки составили около 290 военных. Об этом рассказал офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ также лишились 11 автомобилей и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка и орудие полевой артиллерии», — уточнил Герасимов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска в период с 21 по 27 марта в ответ на террористические атаки по гражданским объектам РФ нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

25 марта в оборонном ведомстве рассказали о поражении цехов сборки украинских беспилотников и мест их запуска. Также удары наносились по объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов и горючего.

Ранее ВС России взяли под контроль единственный путь снабжения ВСУ в Константиновке.