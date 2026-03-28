Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Ленобласти перехватили почти два десятка украинских беспилотников

Станислав Красильников/РИА Новости

Почти два десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сбито на данный момент 18 вражеских БПЛА», — написал губернатор.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также выявлено не было.

В ночь на 28 марта на территории Ленинградской области объявили угрозу атаки дронов. Глава региона предупредил местных жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета в целях безопасности.

Примерно в 4:42 мск в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Позднее воздушная гавань начала обслуживать рейсы по согласованию с ответственными службами. В настоящее время объект работает в штатном режиме.

27 марта Дрозденко заявил, что правительство Ленинградской области и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы в связи с атаками украинских БПЛА. По словам губернатора, ситуация в регионе остается сложной и пока нет прогнозов на снижение интенсивности налетов.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
