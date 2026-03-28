В Ленобласти перехватили почти два десятка украинских беспилотников

Дрозденко сообщил об уничтожении 18 БПЛА в небе над Ленобластью

Почти два десятка украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили в небе над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сбито на данный момент 18 вражеских БПЛА», — написал губернатор.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также выявлено не было.

В ночь на 28 марта на территории Ленинградской области объявили угрозу атаки дронов. Глава региона предупредил местных жителей о возможном понижении скорости мобильного интернета в целях безопасности.

Примерно в 4:42 мск в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Позднее воздушная гавань начала обслуживать рейсы по согласованию с ответственными службами. В настоящее время объект работает в штатном режиме.

27 марта Дрозденко заявил, что правительство Ленинградской области и профильные комитеты перешли на круглосуточный режим работы в связи с атаками украинских БПЛА. По словам губернатора, ситуация в регионе остается сложной и пока нет прогнозов на снижение интенсивности налетов.

Ранее эксперт объяснил, чем Россия может ответить на атаки украинских дронов на Ленинградскую область.