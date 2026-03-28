На Украине заявили о риске потери Зеленским контроля над системой власти

«Страна.ua»: Зеленский может лишиться контроля над системой власти
Украинский лидер Владимир Зеленский рискует утратить контроль над вертикалью власти в республике. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Контроль над действующим кабмином, сформированным под руководством [экс-главы офиса Зеленского Андрея] Ермака, является гарантией сохранения контроля Зеленского над вертикалью власти», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, в парламенте Зеленский в значительной степени потерял влияние даже на свою собственную фракцию. Ее глава Давид Арахамия и близкие к нему депутаты, по словам журналистов, «начали свою игру».

Если действующий кабмин отправят в отставку, то новое правительство в ручном режиме президент Украины уже «под себя» сформировать не сможет и утратит над ним контроль, что будет означать потерю большей части его фактической власти, подчеркивает «Страна.ua».

До этого Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности. Чем руководствуется Зеленский и как на это реагируют в Москве и Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили офис Зеленского в подготовке избиения депутатов.

 
