Россияне назвали достойную пенсию

SuperJob: россияне хотят пенсию выше 53 тыс. рублей
Россияне считают достойной пенсию в размере 53 500 рублей в месяц, что на 7% больше, чем осенью 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob, проведенного для РИА Новости.

Согласно опросу 1600 респондентов, мужчины в среднем ожидают более высокие выплаты, чем женщины — 54 800 рублей против 52 400 рублей.

Более высокие ожидания у россиян старше 45 лет — они назвали достойной пенсию в 56 200 рублей. У респондентов в возрасте 35–45 лет этот показатель составил 55 800 рублей, а среди молодежи до 35 лет — 50 800 рублей.

Как показало исследование, уровень образования также влияет на ожидания: обладатели высшего образования считают достойной пенсию в 55 800 рублей, тогда как респонденты со средним профессиональным образованием — 52 100 рублей.

Среди мегаполисов лидером по размеру желаемой пенсии остается Москва — жители столицы рассчитывают на 57 900 рублей в месяц, что на 10% больше, чем в октябре прошлого года. На втором месте — Санкт-Петербург с показателем 57 600 рублей (+11%), на третьем — Хабаровск с 55 400 рублей (+11%).

В пятерку также вошли Краснодар (54 900 рублей, +13%), а также Владивосток и Красноярск — по 54 500 рублей (+10% и +11% соответственно).

Ранее исследование SuperJob показало, что курьеры в России зарабатывают на 12% больше людей с высшим образованием.

 
