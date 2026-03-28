Ветврач призвал не включать свет ночью, чтобы не нарушать циркадные ритмы кошки

Мы привыкли считать кошек существами загадочными и независимыми от наших бытовых мелочей. Но есть один фактор, который объединяет нас сильнее, чем кажется, — свет. То, как мы освещаем дом, напрямую диктует кошке, когда ей бодрствовать, а когда восстанавливать силы.

Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

По словам эксперта, биологические часы кошки настроены на сумеречный образ жизни. Пик активности приходится на рассвет и закат, а день и глубокая ночь (в естественной среде) — время отдыха. Когда мы включаем яркий свет в 11 часов вечера, мы даем мозгу питомца ложный сигнал: «Солнце еще высоко, пора охотиться!». Результат — сбой циркадных ритмов, который ведет к хроническому недосыпу и стрессу.

«На молекулярном уровне всем заправляет мелатонин. У кошек этот гормон вырабатывается в ответ на темноту, готовя организм ко сну. Световое загрязнение (телевизоры, лампы, гирлянды) подавляет синтез мелатонина. Животное вроде бы спит, но не проваливается в глубокие, восстанавливающие фазы. Это чревато не только плохим настроением, но и реальными сбоями в иммунной и эндокринной системах», — пояснил профессор.

Что делать? Создать для кошки «снотворный» микроклимат.

«Это не просто лежанка в углу, а целая система. Затемняйте комнату на ночь или убирайте источники света из зоны отдыха кота. Защищайте от резких шумов в период сна. Кормление и активные игры должны приходиться на светлое время или сумерки, чтобы к ночи организм был готов к отдыху. Кошки умеют адаптироваться к нашему хаосу, но платят за это здоровьем. Понимание их световых потребностей — простой способ продлить им жизнь и сделать ее качественнее», — заявил он.

