В Оренбургской области ввели план «Ковер»

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в своем Telegram-канале, что воздушное пространство региона временно закрыто.

«На территории Оренбургской области введен режим воздушных ограничений — план «Ковер», — написал он.

Глава региона предупредил местных жителей о том, что могут наблюдаться перебои в связи вплоть до полного ее нарушения.

Незадолго до этого Солнцев писал о том, что на территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранеее в четырех российских аэропортах ввели ограничения.