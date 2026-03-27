Называл себя богом и снимал штаны с Волочковой: Джигурде — 65

Никита Джигурда родился в 1961 году в Киеве. После школы поступил в Киевский институт физической культуры, однако отчислился после первого курса и ушел в Театральный институт им. Карпенко-Карого. В этот период Джигурда на два месяца оказался в психиатрической больнице.

«Психиатр спросил меня, кем я себя считаю, и я ответил, что продолжаю дело Пушкина, Лермонтова, Бродского… Он послушал и написал в карте: «гипоманиакальный психоз», — рассказывал артист.

В 1983-м Джигурда по совету режиссера Виталия Малахова переехал в Москву и поступил в Щукинское театральное училище. Его актерская карьера началась с театральной сцены, когда Джигурде было 26 лет. В тот же год он дебютировал на экране, сыграв главную роль в телесериале «Раненые камни». В 1993-м Джигурда впервые примерил на себя амплуа режиссера и снял фильм «Супермен поневоле, или Эротический мутант», в котором сыграл главную роль.

Одной же из самых успешных партий в карьере Джигурды стала роль офицера-афганца Виктора Курлыгина в мелодраме «Любить по-русски». Картина имела успех, впоследствии получила несколько сиквелов, а также подарила рунету видеомем «Нормальный!».

Актер также занимался музыкой, выпустив множество альбомов и сборников, и участвовал в телешоу — «Последнем герое», «Танцах на льду», «Короле ринга» и т.д. Выступал он и в качестве ведущего: на «Пятнице» вел передачи «Crazy Russia, или Веселая Джигурда» и «Звезды под капельницей». Особую популярность в сети обрела провокационная поэзия Джигурды — он не только пишет матерные стихи, но и любит декламировать их на камеру.

В России его имя давно стало синонимом эпатажа. Шоумен известен тем, что часто совершает вызывающие поступки. Так, он неоднократно называл себя приверженцем Сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), а в 2011 году после того, как митрополит Волгоградский и Камышинский Герман выступил против участия Джигурды на фестивале памяти Владимира Высоцкого, объявил себя богом, а свою жену — богиней. В 2013 году шоумен станцевал на Красной площади под хит Gangnam Style в шотландском килте. Комментируя свое поведение, актер заявлял, что все это «оговоренные акции, как правило, оплачиваемые».

В январе 2017 года в сети появилась петиция с просьбой к Минздраву отправить Джигурду на принудительное медицинское лечение. В ответ он заявил: «Я пройду обследования и докажу, что Никита Джигурда нормальный, гениальный, сексуальный великий русский артист».

Один из последних скандалов с участием Джигурды произошел в 2024 году. Тогда в сети появилось видео, на котором он запечатлен снимающим штаны с Анастасии Волочковой. Балерина обвинила в сливе ролика самого Джигурду и назвала его поступок «ничтожным». Актер же назвал проходящее закрытой репетицией спектакля для взрослых.

Джигурда был четырежды женат. Причем два раза — на одной и той же женщине, фигуристке Марине Анисиной. Ей он посвящал стихи (откровенного содержания), на камеру снимал ее роды и процесс зачатия детей.

«Я знаю, как бывает страшна и прекрасна богиня Анис в женском гневе... Но люблю ее любой... И в аду, и в небе!» — писал шоумен о своей избраннице.

