Вице-президент США назвал пришелцев демонами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире шоу Бенни Джонсона на Youtube-канале заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами.

«Я не думаю, что это пришельцы. Я думаю, что это демоны», — отметил Вэнс.

Он добавил, что одна из величайших уловок дьявола — это убедить людей, что он никогда не существовал.

По словам американского вице-президента, христианство, как любая большая мировая религия, признает существование странных вещей и вещей, «которые очень сложно объяснить».

22 марта американская конгрессвумен Анна Паулина заявила, что отдел Пентагона, занимающийся расследованиями неопознанных аномалий, в том числе НЛО, необходимо распустить и прекратить его финансирование.

Основная миссия AARO (All-domain Anomaly Resolution Office — Управление по разрешению аномалий во всех областях) обнаруживать и идентифицировать аномалии в разных областях, а также снижать угрозы для оперативной и национальной безопасности, которые создают неопознанные объекты в воздухе, в море, в космосе или на суше.

В феврале экс-президент США Барак Обама признался, что верит в существование инопланетян. При этом он заявил, что не видел их. Он также рассказал, что вопрос о существовании инопланетян был одним из первых, которые он задал, когда стал президентом.

Ранее Путина попросили подмигнуть, если инопланетяне существуют.

 
