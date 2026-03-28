Обещание Трампа нарушено. США и Израиль атаковали ядерные объекты в Иране

США и Израиль 27 марта обстреляли два иранских ядерных объекта: комплекс по производству тяжелой воды в Маркази и завод по производству уранового концентрата (желтого кека) в Йезде. Утечек радиации нет, о погибших не сообщается. Также были нанесены удары по двум сталелитейным заводам, электростанции и жилым районам в городах Кум и Урмия, погибли более 18 человек. Ранее президент США Дональд Трамп обещал приостановить атаки на энергообъекты.

Армии США и Израиля 27 марта ударили по ядерному комплексу Хондаб в иранской провинции Маркази. Об этом сообщает агентство Fars:

«Комплекс по производству тяжелой воды воды, обогащенной дейтерием, используемой в тяжеловодных ядерных реакторах для замедления нейтронов в Хондабе дважды подвергался атаке со стороны американо-израильского врага. <…> Благодаря заранее принятым мерам безопасности никакой угрозы для населения региона нет».

Уточняется, что погибших при ударе нет.

Также 27 марта пресс-служба Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) объявила в соцсети X, что США и Израиль обстреляли завод по производству уранового концентрата (желтого кека) в городе Ардакан в иранской провинции Йезд. По данным ОАЭИ, выброса радиоактивных материалов за пределы предприятия не произошло.

В организации добавили, что оба подвергшихся атаке объекта были мирными, а нападения на них являются нарушением международного права и серьезной угрозой безопасности Ближнего Востока.

Позже о повреждении объекта в Ардакане сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси:

«МАГАТЭ было проинформировано Ираном о том, что завод по производству желтого кека <…> сегодня подвергся атаке. Сообщений о повышении уровня радиации за пределами объекта нет».

Гросси добавил, что сотрудники МАГАТЭ изучают полученный доклад.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале подтвердила факт нанесения удара по ардаканскому заводу: «Некоторое время назад Военно-воздушные силы ЦАХАЛ атаковали завод по извлечению урана, расположенный в Йезде в центральной части Ирана. Этот завод является единственным в Иране, где сырье, добываемое из земли, проходит механическую и химическую обработку , чтобы впоследствии использоваться в качестве исходных материалов для обогащения урана».

В ЦАХАЛ добавили, что этот объект якобы имел важное значение для иранской оружейной ядерной программы.

В этот же день, передает Fars, Израиль в координации с США атаковал два крупнейших сталелитейных завода Ирана , расположенных в провинции Исфахан. Губернатор провинции Мехди Джамалнеджад также сообщил о повреждении двух электростанций. Он добавил, что жертвами недавних ударов по различным объектам в Исфахане стали 25 рабочих.

По данным телеканала Al Jazeera, США и Израиль нанесли авиаудары по жилому кварталу Пардисан в иранском городе Куме. Сообщается о 18 погибших и 10 раненых . Кроме того, ночью был атакован жилой комплекс в Урмии. Четыре здания оказались полностью уничтожены. Власти сообщили о жертвах, но их число не называется.

Нарушенное обещание

За несколько часов до атак на эти объекты президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по энергетическим объектам Ирана до 6 апреля.

«Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления об обратном со стороны Fake News Media и других, они идут очень хорошо», — заявил глава Белого дома.

27 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X отметил, что совершение США и Израилем новых атак идет в разрез с обещанием Трампа.

«Израиль нанес удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана, электростанции, гражданским ядерным объектам и другой инфраструктуре. Израиль утверждает, что действовал в координации с США. Атака противоречит продленному президентом США сроку для дипломатических усилий»,

— написал глава МИД исламской республики.

Арагчи пообещал, что Тегеран потребует с Израиля «очень высокую цену за преступления».