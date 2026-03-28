В Госдуме предложили повысить учителям зарплату и добавить обязательные премии

Для российских учителей хотят ввести обязательную 13-ю зарплату и повысить выплаты за участие в проведении экзаменов. Об этом ТАСС сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, школьные педагоги должны получать ежегодные премии, а также значительные доплаты за проведение ЕГЭ и ОГЭ. Он отметил, что сейчас такие выплаты, по его оценке, остаются низкими.

Миронов также заявил, что ежемесячная зарплата учителей должна составлять 200% от средней по региону. При этом не менее 70% дохода, по его мнению, должно приходиться на оклад, поскольку премии и дополнительные выплаты часто носят субъективный характер и зависят от решений руководства школ.

Кроме того, он напомнил о внесенном депутатами «Справедливой России» законопроекте, который предполагает увеличение в полтора раза индивидуального пенсионного коэффициента для учителей и медиков. По его словам, такая мера будет справедливой.

Миронов также заявлял о необходимости повышения минимальной заработной платы учителей в стране до 140 тыс. рублей за одну ставку.

