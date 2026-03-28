В Минопросвещения рассказали, как будет выставляться оценка за поведение в школе

Эксперт Конева: оценку за поведение будут ставить по пяти критериям

Эксперт Минпросвещения, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева рассказала ТАСС, что оценка за поведение в школах будет выставляться по пяти критериям.

По ее словам, будут учитываться дисциплинированность ребенка, соблюдение норм общения со сверстниками и взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.

Конева пояснила, что дисциплинированность будет подразумевать соблюдение правил внутреннего распорядка учебного заведения, в том числе, связанные с соблюдением личной безопасности. Ребенок также должен демонстрировать неконфликтность, уважительное, доброе отношение к сверстникам; соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми. Кроме того, учащийся должен участвовать в социально-значимых проектах, программах, в том числе гражданско-патриотической направленности. Также школьник не должен демонстрировать антиобщественных действий и противоправного поведения.

Она уточнила, что данные критерии позволяют создать образ просоциального поведения ученика — то есть ориентир для оценки условий, созданных в школе, семье и социуме.

9 марта ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова рассказала, что отчислить учащегося из школы можно только с 15 лет.

По словам эксперта, для этого требуется большое количество подтверждений всех нарушений, заседания комиссий, протоколы, приказ директора школы. Такого ученика, как отметила она, пытаются «вразумить». Если ребенка все же исключают, тогда местные органы управления образованием в течение месяца обязаны определить его в другое учебное заведение.

