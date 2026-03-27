Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Украины Владимир Зеленский соврал, сказав, будто Вашингтон принуждает Киев вывести ВСУ из контролируемых районов Донбасса. По словам американского политика, США лишь донесли до украинских властей позицию России, но не настаивают на ней. В то же время Рубио констатировал, что при отказе Зеленского отвести войска конфликт продолжится.

Президент Украины Владимир Зеленский соврал, заявив, что Вашингтон принуждает Киев вывести войска из контролируемых районов Донбасса ради получения гарантий безопасности. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Это ложь. И я видел, что он это сказал. Вызывает сожаление, что он это говорит. Поскольку он знает, что это неправда, и ему такое не говорили»,

— сказал глава Госдепа.

Как уточнил Рубио, на самом деле представители американской администрации «сказали очевидное» Зеленскому, а именно что гарантии безопасности не вступят в силу до окончания конфликта , поскольку в противном случае США окажутся в него втянуты.

Что же касается вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из занимаемых частей ДНР, то представители Вашингтона лишь напомнили Киеву, что на этом настаивает Россия. При этом США не выступают за этот шаг, что было объяснено Зеленскому. Таким образом, этот вопрос никак не связан с возможными уступками Украины, добавил дипломат:

«Это не было привязано к условию «если только он не отдаст территории». Я не знаю, почему он говорит такие вещи. Это просто неправда».

При этом Рубио констатировал, что украинский конфликт будет продолжаться до тех пор, пока Киев не примет «определенные решения» и не согласится на уступки.

Также госсекретарь США в разговоре с журналистами допустил перенаправление оружия, которое планировалось отправить на Украину, на Ближний Восток. По его словам, это еще не произошло и поставки ВСУ не прерывались, однако такое решение может быть принято.

«Я бы хотел четко дать понять, что в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте , если речь идет о нашем оборудовании», — заявил Рубио.

Ложь Зеленского

На этой неделе Зеленский неоднократно жаловался западным журналистам, что Вашингтон якобы оказывает на него давление, требуя вывести ВСУ из Донбасса. Так, в интервью агентству Reuters от 25 марта он сказал:

«Американцы готовы окончательно утвердить гарантии [безопасности] на высоком уровне, как только Украина будет готова покинуть Донбасс».

По его словам, президент США Дональд Трамп придерживается стратегии увеличения давления на Киев, однако на решения главы Белого дома теперь влияет и война с Ираном.

Позже в разговоре с газетой Le Monde Зеленский повторил свой тезис, а также объяснил нежелание выводить ВСУ из российского региона. По его словам, фортификационные сооружения, построенные украинцами в контролируемых районах, сами по себе важны для обеспечения безопасности страны.

«Мы не должны обменивать эти гарантии безопасности… на другие гарантии безопасности», — сказал глава Украины.

Позиция России

В Москве неоднократно указывали, что вывод ВСУ со всей территории Донбасса является обязательным условием завершения ВСУ. Президент России Владимир Путин в интервью India Today заявлял:

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков также говорил, что властям Украины надо «принять смелое ответственное решение» по Донбассу.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя РИА Новости отказ Зеленского выводить ВСУ, отметил, что президента Украины не заботят живущие в Донбассе люди.

« Это инструмент удержания власти, инструмент мобилизации страха и продолжения войны . Но для самого киевского режима это и ловушка. С одной стороны, им нужно демонстрировать жесткость перед своим внутренним зрителем. С другой — они все сильнее зависят от внешних решений и внешних условий. Поэтому мы и видим эту нервозность, эти резкие заявления, эту постоянную попытку представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию», — заявил чиновник.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» назвал решение Зеленского ожидаемым.

«По-другому Зеленский поступить не мог. Вывод войск из Донбасса для него означает смерть. Собственно, мы выдавим ВСУ из Донбасса, невзирая ни на что. Но решение это ожидаемое от Зеленского»,

— сказал депутат.

Парламентарий также выразил мнение, что для Зеленского собственная жизнь «дороже жизни украинского народа».