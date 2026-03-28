В США объявили награду за информацию о хакерах, взломавших почту главы ФБР

Госдеп США предложил до $10 млн за информацию о взломе почты главы ФБР
Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило РИА Новости информацию о взломе почты директора ведомства Кэша Пателя.

«ФБР известно о злоумышленниках, получивших доступ к личной электронной почте директора Пателя. <...> Программа Госдепартамента «Награды за правосудие» предлагает вознаграждение в размере до $10 млн за сведения, которые помогут идентифицировать иранскую Handala Hack Team — группу, которая часто нацеливалась на американских чиновников», — уточнили в ФБР.

Как подчеркнули в бюро, ведомство приняло все меры для снижения потенциальных рисков из-за данного инцидента. При этом в почтовом ящике Пателя не было правительственной информации.

Информация о вознаграждении за предоставление данных о киберпреступниках, в частности, Parsian Afzar Rayan Borna и Handala, включая имена и местоположение, появилась на странице программы «Награды за правосудие» в соцсети X.

27 марта стало известно, что связанные с Ираном хакеры взломали личную электронную почту главы ФБР Кэша Пателя. Они опубликовали в интернете фотографии директора и другие документы. Представитель министерства юстиции подтвердил взлом почты Пателя и отметил, что опубликованные материалы, по всей видимости, являются подлинными.

Ранее глава ФБР выступил с обвинениями в адрес российских хакеров.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!