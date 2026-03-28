Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Ярославской области при атаке украинских БПЛА погиб ребенок

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ребенок погиб в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ярославскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он уточнил, что несовершеннолетний во время налета находился в одном из частных жилых домов на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в Ярославском районе.

«Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — подчеркнул глава российского субъекта.

По словам Евраева, в данный момент врачи оказывают раненым необходимую медицинскую помощь.

В связи с произошедшим губернатор выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Он добавил, что пострадавшим будет предоставлена вся положенная им помощь, включая материальные выплаты.

Ночью с 27 на 28 марта над Ярославской областью сбили более 30 украинских дронов. Как рассказал глава региона, несколько жилых домов и торговый объект получили повреждения. В настоящее время подразделения министерства обороны РФ и силовых ведомств продолжают принимать меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее украинские военные атаковали Донецк с помощью турбореактивных БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
