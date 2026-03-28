В Ярославской области при атаке украинских БПЛА погиб ребенок

Губернатор Евраев заявил о гибели ребенка при атаке БПЛА на Ярославскую область

Ребенок погиб в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ярославскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Он уточнил, что несовершеннолетний во время налета находился в одном из частных жилых домов на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) в Ярославском районе.

«Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — подчеркнул глава российского субъекта.

По словам Евраева, в данный момент врачи оказывают раненым необходимую медицинскую помощь.

В связи с произошедшим губернатор выразил соболезнования родным погибшего ребенка. Он добавил, что пострадавшим будет предоставлена вся положенная им помощь, включая материальные выплаты.

Ночью с 27 на 28 марта над Ярославской областью сбили более 30 украинских дронов. Как рассказал глава региона, несколько жилых домов и торговый объект получили повреждения. В настоящее время подразделения министерства обороны РФ и силовых ведомств продолжают принимать меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее украинские военные атаковали Донецк с помощью турбореактивных БПЛА.