«Путин приветствовал». Песков объяснил идею о взносах бизнеса на нужды государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о том, что Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесменами якобы предложил делать взносы на финансирование СВО. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, «это неправда». Однако один из участников мероприятия высказал идею о взносах в пользу страны и глава государства ее одобрил, уточнил Песков.

«Это неправда, что говорилось «на СВО» деньги. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой.

Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег — и это было его семейное решение», — сказал он на брифинге, опровергая информацию западных СМИ.

Песков не стал раскрывать личность этого бизнесмена . При этом пресс-секретарь обратил внимание, что многие предприниматели, которые стали участниками встречи с Путиным, разбогатели в 1990-е на процессах, связанных с государством, и они посчитали своим долгом оказать помощь стране.

«И поэтому сейчас просто многие считают своим долгом сделать такие взносы», — объяснил Песков.

Путин «приветствовал такую инициативу» , добавил официальный представитель Кремля.

Британская газета Financial Times (FT) ранее написала, что Путин на закрытой встрече с бизнесменами якобы попросил олигархов внести пожертвования в российский бюджет, чтобы «стабилизировать финансовое положение страны». Изданию об этом заявили «источники, знакомые с ситуацией».

«Это первый случай, когда Путин обратился к магнатам напрямую <…> По меньшей мере двое бизнесменов сказали Путину, что были бы рады внести добровольные взносы в финансирование бюджета», — говорится в публикации.

По информации FT, свое согласие якобы дали сенатор и предприниматель Сулейман Керимов и миллиардер Олег Дерипаска.

Также на встрече поднимался вопрос о боевых действиях на Украине. Как пишет FT, Путин сообщил, что специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не установят контроль над районами восточной части Донбасса, поскольку Киев не выводит свои войска из региона.

Кроме того, российский лидер отказался от компромиссного предложения превратить Донбасс в «демилитаризованную зону» или поддерживаемую США «специальную экономическую зону», утверждает FT. По данным издания, это произошло после заявления властей Украины о том, что сдача позиций в регионе — это красная линия.

Накануне Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он подчеркнул, что нефтяные котировки растут, однако рынки сохраняют нестабильность. Глава государства призвал сохранять благоразумие и предостерег от попыток «проесть» лишние доходы от роста котировок на нефть. Кроме того, он поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку участников СВО. После этого состоялась закрытая встреча с предпринимателями. По информации ТАСС, она длилась почти два часа.

Бюджетные планы

Россия больше не планирует существенно сокращать расходы федерального бюджета и может даже увеличить расходы на оборону, если СВО на Украине затянется, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, такое решение связано с ростом доходов от нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

По мнению журналистов, это знаменует собой «резкий разворот настроений», поскольку месяц назад Москва рассматривала возможность понижения прогноза роста экономики до уровня примерно 0,7–1%. Также планировалось пересмотреть бюджетное правило, так как правительство готовилось к потенциально длительному периоду низких цен на нефть.

«Россия стала одним из главных бенефициаров, поскольку перебои в поставках нефти из Персидского залива через Ормузский пролив подтолкнули цены на нефть выше $100 за баррель», — отмечается в публикации.

Издание выяснило, что повышение средней цены на нефть марки Urals в России до $75–80 за баррель или выше в этом году принесет дополнительные 3–4 трлн рублей ($37–49 млрд) доходов от нефти и газа, что поможет сократить дефицит бюджета примерно до 1% ВВП.