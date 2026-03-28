Тайгера Вудса арестовали по подозрению в нетрезвом вождении

Американского гольфиста Тайгера Вудса арестовали по подозрению в нетрезвом вождении. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации издания, автомобиль Вудса перевернулся при попытке обогнать грузовик на узком участке трассы во Флориде. Следователи установили, что тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе не выявил нарушений. Однако спортсмен мог, предположительно, находиться под действием лекарств или наркотических веществ.

Авторы публикации пишут, что 50-летний спортсмен отказался проходить тест на наличие запрещенных веществ в организме. В результате его арестовали за вождение в нетрезвом виде с причинением ущерба.

23 февраля 2021 года спортсмен также попал в аварию в американском городе Ранчо Палос Вердес, в результате которой он получил переломы правой ноги. После госпитализации ему была проведена операция на нижней части правой ноги и лодыжке.

Всего за карьеру спортсмен выиграл 80 турниров PGA Тура, что поставило его на второе место в истории после Сэма Снида, а также 40 турниров Европейского тура (третье место в истории после Сева Бальестероса и Бернхарда Лангера).

Ранее стало известно, что Вудс встречается с бывшей невесткой Дональда Трампа.

 
