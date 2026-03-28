Главы МИД России и Ирана провели телефонный разговор

Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы урегулирования конфликта вокруг Исламской Республики. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Министры предметно обсудили продолжающийся тяжелейший военно-политический кризис на Ближнем Востоке, разразившийся в результате неспровоцированной американо-израильской агрессии против Ирана. Состоялся обмен мнениями о перспективах перевода конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования на основе международного права и при учете законных интересов всех стран региона, включая Иран и его соседей – членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива», — уточнили в МИД РФ.

Кроме того, Лавров проинформировал Арагчи о поставке новой партии российской гуманитарной помощи Тегерану.

Как уточнили в МИД Исламской Республики, иранский министр отметил в ходе разговора нестабильность в Ормузском проливе и сообщил, что проход судов осуществляется по согласованию с властями страны.

Лавров же, в свою очередь, подчеркнул необходимость соблюдения основополагающих принципов Устава ООН и сообщил о готовности России продолжить консультации для содействия снижению напряженности и восстановлению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прогресс в переговорах США и Ирана идет хорошо, и американская операция завершится в течение нескольких недель, несмотря на недавнее переброски дополнительных сил в регион.

Ранее в Белом доме рассказали о подготовке Вэнса к переговорам с Ираном.