Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Обломки БПЛА упали рядом с жилым домом в российском городе

SHOT: в Ярославле обломки дрона рухнули рядом с жилым домом
Станислав Красильников/РИА Новости

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. Об этом Life.ru сообщает со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в жилом многоэтажном доме на юге города. Кроме того, повреждена пристройка, в которой находится магазин.

Как уточняет Telegram-канал, жители слышали около 10 взрывов над Ярославлем — системы ПВО работают по дронам.

«Над одним из районов виден густой дым. Официальной информации о пострадавших нет. Работают экстренные службы», — говорится в публикации.

28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее СМИ сообщили об ухудшении качества воздуха в Петербурге после атак БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!