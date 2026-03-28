Обломки БПЛА упали рядом с жилым домом в российском городе

SHOT: в Ярославле обломки дрона рухнули рядом с жилым домом

Обломки беспилотника упали рядом с жилым домом в Ярославле. Об этом Life.ru сообщает со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла в жилом многоэтажном доме на юге города. Кроме того, повреждена пристройка, в которой находится магазин.

Как уточняет Telegram-канал, жители слышали около 10 взрывов над Ярославлем — системы ПВО работают по дронам.

«Над одним из районов виден густой дым. Официальной информации о пострадавших нет. Работают экстренные службы», — говорится в публикации.

28 марта в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

