СМИ узнали о споре Рубио и Каллас относительно роли США в урегулировании на Украине

Axios: Рубио и Каллас горячо поспорили о роли США в украинском урегулировании

Государственный секретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи министров «Группы семи» (G7) горячо поспорили о роли Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника.

«Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву», — заявил собеседник портала.

В свою очередь, Рубио остро отреагировал упреки Каллас и пригрозил выходом Штатов из переговорного процесса под предлогом уступить это место европейцам. Утверждается, что американский госсекретарь в этот момент повысил свой тон.

По данным источников Axios, ряд европейских министров оперативно вмешались в ситуацию, заверив, что желают продолжения посредничества США в переговорном процессе.

15 марта пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в переговорах наступила пауза, так как США сейчас заняты другим. Марко Рубио позднее сообщил, что конфликт на Украине продолжится, если Киев не примет «определенные решения» и не пойдет на уступки.

Ранее Каллас назвала опасным прецедентом ослабление санкций в отношении России.